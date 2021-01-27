Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker ve Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, farklı bitki türlerinin bulunması nedeniyle Bolu'nun Aladağlar bölgesinde 2 yıl boyunca arazi çalışması gerçekleştirdi.

Araştırmalar sonucu yeni bir bitki keşfedildi. Bitkiye ‘Aladağ kılıçotu’ adı verilirken Latince ismi ‘Gladiolus aladagensis’ olarak kayıtlara geçti.

Keşfedilen bitki, akademisyenler tarafından kaleme alınan uluslararası makale ile bilim dünyasına sunuldu.

“Bu bitkinin farklılığını kanıtladık”

‘Aladağ kılıçotu’nun dünyada sadece bu bölgede bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Eker şöyle konuştu:

"Bu bitki için son 2 yıldır yoğun bir arazi çalışması yaptık. Ama daha öncesi de var. 9-10 yıldır gördüğümüz bir bitkiydi. Fakat yakın olan türlerle benzer özellikler gösterdiğinden o bitkilerin bir varyasyonu, morfolojik olarak farklılıkları olan bir popülasyonu olarak görüyorduk. Fakat meslektaşım ile üzerinde çalıştığımızda bunun Kılıçotu cinsinin bir türü olduğunu belirledik.

Bu Kılıçotu konusu meslektaşım Mehmet Sağıroğlu'nun uzmanlık alanı.Bunun yeni bir tür olabileceğini düşündük. Yakın olan bir tür var. Avrupa'da ve Türkiye'de çok yaygın olan bir bitki. Bu bitkiyle olan morfolojik farklılıkları ortaya koyduk. Özellikle tohum ve yaprak özellikleri farklılık gösterdi. Bu şekilde son 2 yıl daha fazla arazi gözlemi yaptık. Bu bitkinin yeni bir tür olduğunu bilim dünyasına uluslararası bir makale ile duyurmuş olduk. Bu bitki sadece dünyada Türkiye'de, Türkiye'de de sadece Bolu Aladağlar'da bulunuyor. İlimize özgü bir tür. Her canlı çok değerlidir ve bu canlıların doğada kaybolmadan ortaya çıkarılması gerekmektedir.”

Bitkinin sağlık açısından faydası bilinmiyor

Doç. Dr. İsmail Eker, Aladağ Kılıçotu'nun sağlık için yararlı olup olmadığını öğrenmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor dedi:

“Ben sağlık açısından kullanılmasını tavsiye etmem. Bitkinin içerisinde yararlı maddeler olabileceği gibi, bazı zehir etkisi yaratacak maddeler de olabilir. Dolayısıyla bir bitkinin yarayışlılığı ancak bilimsel çalışmalar neticesinde belli olur. Zaten bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya bitkinin faydalı bir tarafı çıkarsa bu bitki sonraki dönemde ilaç olarak kullanılabilir. Ama doğada kesinlikle bilmeden bir bitkiyi alıp, sağlık açısından kullanmak doğru olmaz.”