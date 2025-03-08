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Bilim Teknoloji
TRT Haber 08.03.2025 10:02

58 yıldır gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiriyor

Türkiye’nin en uzun ömürlü periyodik mecmuaları arasında yer alan ‘Bilim ve Teknik’ dergisi, öğrencilere ve genç nesle bilimi sevdirmek ve merak duygularını gidermek için yola çıkmıştı. Dergi, 58 yılda Türkiye’nin adeta bilim ve teknoloji tarihi arşivi haline geldi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
58 yıldır gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiriyor

Türkiye’de 8-14 Mart tarihleri arasında ‘Bilim ve Teknoloji Haftası’ kutlanıyor. Hafta boyunca bilim ve teknolojideki gelişmeler konusunda hareketlilik sağlanması hedefleniyor. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler tanıtılıyor. Bu yıl da hafta, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Öncelikli hedef, gençleri bilimsel çalışmalarla buluşturmak.

58 yıldır gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiriyor

58 yıllık efsane

Hafta kutlamalarından çok önce ise Türkiye’de gençleri bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına ‘Bilim ve Teknik’ dergisi yayınlanıyordu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından İlk olarak 1967 yılı Ekim ayında yayınlanmaya başlanan dergi, bugüne kadar 688 sayı yayınlandı. Aralıksız 58 yıldır yayınlarına devam eden dergi en uzun süre kesintisiz devam eden yayınlar arasında yer alıyor.

58 yıldır gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiriyor

Türk bilim tarihinin arşivi

Dergi, dünyadaki yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri özellikle orta öğretimde bulunan gençlere ulaştırma görevini yıllarca başarıyla yürüttü. Bununla birlikte, Türkiye’nin popüler konularını bilimsel açıdan ele alarak sayfalarına taşıdı. Bu nedenle Türk bilim tarihinin de bir arşivi niteliğini taşıyor. Derginin 58 yılda ele aldığı konular arasında Ay’a seyahat, dinozorlar, ‘selfi’ akımı, B12 vitamini, Mercator perspektifi ile harita çizimi, 1999 Marmara Depremi, Çernobil Faciası, obezite, COVID 19 pandemisi, ilk banka ATM’leri, Metaverse, kuantum, pasif sigara içiciliği, Nobelli bilim insanı Aziz Sancar gibi başlıklar yer alıyor.

58 yıldır gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiriyor

Bilimi sevdirdi, merak ettirdi

Ticari amaçlı olmayan Bilim ve Teknik, nesillerin bilimi severek, merak duygusu taşıyarak yetişmesinde aktif rol aldı. Bugüne kadar üç kez boyut değiştiren dergi, sayfa sayısını da zaman içinde dönem dönem değiştirdi. Bugün dergiye dijital olarak da kolayca ulaşmak mümkün. Abonelik şartı aranmadan 1967 yılından bugüne kadar, son 4 sayı hariç tüm sayılara ulaşmak mümkün oluyor. Dergi, 2009 yılında okurlarına bir jest yaparak ilk 457 sayıyı ‘Bilgi Hazinesi’ adıyla DVD olarak armağan etmişti. Bilim ve Teknik ortalama 96 sayfa çıkmaya ve aylık 50 bin civarında basılmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Metaverse Obezite Tübitak Uzay Çalışmaları Yapay Zeka Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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