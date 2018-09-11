40 yıldır Türkiye'nin denizlerdeki gözü 'Koca Piri Reis'

Adını ünlü Türk denizci Piri Reis'ten alan ve Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizlerinde sismik, jeolojik ve biyolojik araştırmalar yapan araştırma gemisi Koca Piri Reis, 40 yıldır Türkiye'nin denizlerdeki gözü olarak hizmet veriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı Koca Piri Reis gemisi, Türkiye'nin deniz araştırmalarında önemli rol üstleniyor.

Deniz kimyası, fiziksel oşinografi, canlı deniz kaynakları, kıyı mühendisliği ve sualtı arkeolojisi alanlarında çalışmalar yapan gemi, elde ettiği verilerle yeni projelere ışık tutuyor.

Koca Piri Reis, sahip olduğu konumlama sistemi, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlar ve laboratuvarıyla iyi bir teknolojik altyapıya sahip olmasının yanı sıra bir limana yanaşmadan 15-20 gün aralıksız seyir yapabiliyor.

Stratejik çalışmalara imza attı

Gemi, bilimsel araştırmaların yanı sıra Türkiye için önemli stratejik görevler icra ediyor.

Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları yapabilecek özellikteki 36 metre uzunluktaki Koca Piri Reis Gemisi, geçmişte Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz araştırması çalışmalarını gerçekleştirdi.

Akdeniz'de Türk kara sularında 18 kilometrelik alanda 2 boyutlu sismik araştırma yapan gemi, 2011 yılında Kıbrıs Rum kesiminin adanın güneyinde petrol arama çalışmalarına başlaması sonrası demirli olduğu Urla Limanı'ndan Akdeniz'e hareket ederek, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışması yaptı.

Koca Piri Reis, Kıbrıs'ın güneyindeki ''G bölgesi ruhsat sahasında'' sismik veri topladıktan sonra Norveçli bir petrol şirketi için Marmara Denizi'nde sismik veri topladı.

"Uluslarası düzeyde çok az rakibinin olduğu bir gemi"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Kasım 2018'de geminin 40. yılını kutlayacaklarını söyledi.

Koca Piri Reis'in üniversitenin ve devletin gurur duyulan bir varlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Hotar, "40. yılını dolduracak. Gemimizin başka bir örneği, bu kesintisiz hizmet anlamıyla yok. Deniz bilimlerinin tüm alanlarında hizmet verebilen, araştırma, çalışma yapabilen, uluslarası düzeyde de çok az rakibinin olduğu bir gemi" dedi.

Prof. Dr. Hotar, amaçlarının ülkenin bu alanla ilgili çalışmalarına hız kazandırmak, bilimsel desteği artırmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gemimizin akademisyenlerimizle, ülkemizin önemli kurumlarıyla ortak yaptığı çalışmalarda ülkemizin politikalarının belirlenmesine, bunlara yön verilmesine destek olacak çeşitli projelere imza atılmış. Sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan projeler var. Küresel rekabetin bu kadar yoğun yaşandığı, ülkelerin birbiriyle yarış içinde olduğu bir ortamda, bizim böyle bir stratejik bir anlamda gücümüzün olması çok önemli. Hem çeşitli araştırmaları yapmada, hem projeleri yürütmekte, hem de araştırma sonuçlarına göre bunları fiiliyata geçirmekte çok önemli bir ekipmanız. Ülkemizin politikalarına yön veren stratejik bir önemi var."

Kaynak: AA