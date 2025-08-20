Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 20.08.2025 08:41

30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini duyurdu.

30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

ETİKETLER
Bahis Sosyal Medya Ticaret Bakanlığı Kumar Reklam Kurulu
Sıradaki Haber
İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
10 yıl boyunca 12 kez otoyolu kapatan adam hapse atıldı
07:50
"Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında 43 gözaltı
07:47
ChatGPT artık kullanıcılara iltifat edecek
07:17
"Bir günlükler"in ölüm dansı başladı
07:13
İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi
07:07
Uzayda sağlıklı nesiller mümkün mü?
Leylekler sonbahar göçü öncesi Afyonkarahisar’da mola verdi
Leylekler sonbahar göçü öncesi Afyonkarahisar’da mola verdi
FOTO FOKUS
Asırlık çınarların sorunlarına "Yaşlılık Çalıştayı"nda çözüm aranacak
Asırlık çınarların sorunlarına "Yaşlılık Çalıştayı"nda çözüm aranacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ