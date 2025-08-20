Açık 22.1ºC Ankara
Dünya
Independent 20.08.2025 07:08

İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi

Stanford Üniversitesi’nde geliştirilen yeni beyin-bilgisayar arayüzü, felçli kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına imkan tanıyabilir. Araştırmaya göre teknoloji, iç sesi yüzde 74’e varan doğrulukla çözebiliyor ve parola kontrollü güvenlik sistemiyle çalışıyor.

İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi

ABD’de Stanford Üniversitesi’nde yürütülen araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BBA) yalnızca konuşma girişimlerini değil, düşünülerek söylenen kelimeleri de deşifre edebildiğini gösterdi. Çalışma, Cell dergisinde yayımlandı.

Teknolojinin, ağır konuşma felci yaşayan kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılardan Erin Kunz, “Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk” dedi.

Beyne yerleştirilen mikroelektrotlar

Çalışmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan 4 katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, bazı kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca düşündü. Bilim insanları, bu sırada beyin sinyallerini yapay zeka ile çözdü.

İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi

Yüzde 74’e varan doğruluk

Sistem, 125 bin kelimelik bir sözlükten düşünülen cümleleri yüzde 74’e varan doğrulukla çözebildi. Araştırmacılar ayrıca, istenmeyen iç seslerin okunmasını engellemek için parola kontrollü bir güvenlik sistemi geliştirdi.

Deneylerde, sistem yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde çalışmaya başladı. “Chitty chitty bang bang” parolası, yüzde 98’in üzerinde doğrulukla tanındı.

Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin gelecekte felçli bireylere “konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı” sağlayabileceğini söyledi.

