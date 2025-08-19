İnternete erişimde mobilin payı yüzde 60'ı geçerek rekor kırdı

Web trafiği analiz sitesi Statcounter'den elde edilen verilere göre, dünyada bilgisayar kullanma ve internete giriş anlamında büyük bir dönüşüm yaşandı.

Sitedeki verilere bakıldığında, internete erişimde masaüstü bilgisayarların payı 2009 yılında yüzde 99,3 olarak gerçekleşirken, mobil cihazların payı ise yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

İnternete erişimde en büyük kırılmalardan biri 2016 yılında görüldü. Cep telefonlarının ve tabletlerin yaygınlığının artmasıyla Aralık 2016'da mobilden internete erişimin payı yüzde 50'yi aşarak masaüstünü ilk defa geçti. Aynı tarihte tabletten erişim yaklaşık yüzde 5, masaüstünün payı ise yüzde 45 oldu.

Temmuz 2025'te ise tablet ve akıllı telefonların internete erişim payı yüzde 60'ı geçerek rekor kırdı. Aynı dönemde internete erişimde dizüstü bilgisayarların kullanımı yüzde 40'a düştü.

Türkiye'de akıllı telefonların internete erişimdeki payı ise dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Türkiye'de mobil internet trafiği payı temmuzda yüzde 76,8 olurken, masaüstü yüzde 22 ve tablet ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, kullanıcılar tüm cihazlar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 68 ile en çok Chrome tarayıcısı ile internete girerken, onu yüzde 16 ile Safari ve yüzde 5 ile Edge takip etti.

Akıllı telefonlar teknoloji dünyasının merkezine yerleşti

1970'li yıllardan bu yana kullanılan cep telefonları eklenen yeni özellikler sayesinde kullanımlarını her geçen gün artırdı. İlk yıllarında tuşlu yapısı ve antenleri ile ön plana çıkan cep telefonları, pahalılığı sebebiyle sadece gerekli durumlarda sesli görüşme ve mesajlaşma aracı olarak görülüyordu.

Başlangıçta "çaldır kapat" şeklindeki haberleşmede de kullanılan telefonlar, zaman içinde kamera, dokunmatik, internet ve sosyal medya uygulamaları gibi yeni özelliklerin eklenmesiyle ilk yıllarındaki görüntüsünden çok farklı noktaya geldi.

Cep telefonu tarihindeki en büyük kırılmalardan biri Apple tarafından 2007'de çıkarılan ilk iPhone modeliyle oldu. Bu telefon, dokunmatik ekranı, işletim sistemi ve internet kullanımı kolaylığı ile cep telefonlarında standartları yeniden belirledi.

İlk iPhone, mobil cihazlarda tam teşekküllü bir internet tarayıcısı (Safari) sunarak, "masaüstü sınıfında web deneyimi" vadediyordu. O zamana kadar mobil cihazlardaki internet sayfaları basit ve işlevsiz olarak görülürken, yeni iPhone ile kullanıcılar, bilgisayarda olduğu gibi web sayfalarına tam olarak erişebilmişti.