17 yaşındaki gencin bilim sevdası

Evlerinin balkonunda hazırladığı deney roketinin kartuşunu taktığı sırada meydana gelen patlamayla iki eli bileğinden kopan 17 yaşındaki Altuğ Özışık, bilim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Özışık, Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde, arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı altı bacaklı örümcek robot projesini tanıttı.

Üniversite sınavına hazırlanan Özışık, robotik protez alanında çalıştığını ve altı model ürettiğini söyledi.

Şenlikte üç boyut teknolojisini bilgisayar üzerinden değil, robot yaparak anlatmayı tercih eden Özışık, modellemelerin kendilerine ait olduğunu söyledi.

"Yakında üretime geçeceğim"

Robottaki mikro işlemciye komut yükleyerek istedikleri şekilde çalışmasını sağladıklarını anlatan Özışık, şunları konuştu:

"Örümceğin bacaklarında ikişer motor bulunuyor. Dönme, yürüme hareketleri ve 12 yönde eğilme sağlayabiliyoruz. Bu önceden yapılmış bir proje. Biz sadece kendi sürümümüzü ortaya koyup, birkaç değişiklik ekleyerek insanların neler yapabileceğini anlatmaya, gösteremeye çalıştık. Üç boyutlu yazıcılar geleceği değiştirebilir. Bu projeyi bir ayda bitirdik. Çok hızlı çalışsak iki haftada bile bitirebileceğimiz bir projeydi. "

Üç boyutlu yazıcının bu şekilde hızlı çalışabilme yeteneklerini göstermek, kanıtlamak istediğini söyleyen Özışık, "Bu konuda altı çeşit model ürettim. Tamamen kendi dizaynım olan 7'inci model konusunda çalışmalarım devam ediyor. Yakında üretime geçeceğim. Prototipleri yapıyorum. Robotik protez alanında çalışmak, kendimi geliştirmek istiyorum. Hem kendime hem de başkalarına yarayacak bir alanda çalışmak istiyorum" dedi.

Kaynak: AA