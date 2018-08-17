Bilim şampiyonları devlet üniversitelerine sınavsız giriyor

12'inci sınıf öğrencisi Fatih Özlügedik'in olimpiyat macerası biyoloji öğretmeninin tespitiyle başladı.

Ankara Pursaklar Fen Lisesi'nde okuyan Fatih, İran'da yapılan 29'uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden 4 öğrenciden biri.

10'uncu sınıfta olimpiyat sürecinin başlamasıyla matematik ve fizik derslerine giren Fatih, yüksek lisans düzeyindeki kitaplara çalıştı.

Fatih Özlügedik, geçen yıl İngiltere'de aldığı bronzdan sonra bu kez gümüş madalya gururu yaşadı.

TÜBİTAK ve ÖSYM işbirliği

Bilim olimpiyatları, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar alanlarında yapılıyor.

Seçilen öğrenciler, TÜBİTAK desteğinde üniversite hocaları tarafından hazırlanıyor. Bu öğrenciler, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yapamadığı deneyleri yapabiliyor.

Bilim olimpiyatlarında derece yapan öğrencileri ÖSYM de ödüllendiriyor. Madalyalı gençler, devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerine sınavsız kayıt yaptırabiliyor.

Özel üniversitelerde okumak isteyenlere de ek puan veriliyor.

Kaynak: TRT Haber