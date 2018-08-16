Sanayi iş birliği projelerinde uygulanacak esaslar belli oldu

"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fiyat dışı unsurlar da değerlendirme kapsamında

Söz konusu karar, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Düzenleme çerçevesinde yapılacak ihalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak.

Sanayi iş birliği projesi (SİP) uygulanmasına karar verilmesini takiben, teknik yeterliliğe sahip kişilerden tedarik grubu kurulacak. Ayrıca uygulama kararının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmesinin ardından, niteliklerinin bakanlık bünyesinde belirleneceği bir de sanayi ve teknoloji katılımı grubu oluşturulacak.

Şikayet başvurusu 5 gün içinde yapılabilecek

SİP kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenecek ve ihale usulüne ilişkin gerekçelerle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulacak.

İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren 5 gün içinde şikayet başvurusu yapılabilecek.

Bugünden önce ilanı yapılmış ihalelere, o tarihte yürürlükteki yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA