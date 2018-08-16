Sarı çizgili yaban arılarının genomu araştırılıyor

Kanada'dan bilim insanları uçan böceklerden bazılarının ölme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenini araştırıyor.

Genetics Frontiers dergisinde yayımlanan araştırmada, sarı çizgili yaban arısı sayısındaki düşüşün muhtemelen akrabalık genleri veya bir hastalık nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyor.

Türün genomunu sıralıyorlar

Kanada Toronto York Üniverisitesi'nden araştırmacı Doçent Amro Zayed bu yaban arısı türünün genomunu sıralamaktan heyecan duyduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Araştırma için genomu kullanıyoruz ve yaban arısının neden azaldığına dair ipuçları buluyoruz. Bir kraliçe yaban arısının genomunu dizmek ve birleştirmek için bize çok uzun DNA dizileri sunan bir teknoloji kullandık."

Hastalık belirtilerine rastlandı

York ekibi gen dizimi sonucu, yaban arılarının popülasyonu arasında akrabalığa dair kanıtlar buldu. Ayrıca Ontario alan çalışmasında sarı çizgili arıların nüfusunda hastalık belirtilerine rastlandı.

Araştırmacılar, hastalığın seralarda kullanılan ürünler nedeniyle yayılabildiğine inanıyor.

Zayed, hipotezi test etmek için daha fazla alan araştırması yapmaları gerektiğini ve genomu sıralamanın bu işi kolaylaştırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Araştırma sarı çizgili yaban arısı üzerinde yapıldı. Diğer bombus arılarına ne kadar puan verebileceğimiz konusunda sınırlamalar var. Tehlikelerin bazıları birçok farklı arı türü için geçerli olabilir. Belirli ürünlerden gelen tarım ilaçlarına maruz kalmak, farkı türden arıların bir araya gelmesi nedeniyle türleri yok oluyor diyebiliriz."

Yaban arıları, yaban mersini ve kızılcık gibi mahsullerin temel polinatörleri. Bombus terricola türü, bir zamanlar Güney Ontario ve Quebec'te yaygındı. Şimdiyse Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin "Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alıyor.

Kaynak: Reuters