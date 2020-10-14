Ermenistan'ın saldırısında hem yetim hem öksüz kaldı
2 yaşındaki Nilay Aliyeva, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı sonucu hem yetim hem öksüz kaldı. Üstelik anne Günay Aliyeva 2 can taşıyordu, hamile olduğunu henüz yeni öğrenmişti.
Elinde ve yüzünde yara izleri, yüreğinde anne-babasından ayrı kalmanın acısı ve dinmeyen gözyaşları...
11 Ekim'de Gence'ye yapılan füzeli saldırıda 10 sivil can verdi, 3 çocuk yetim ve öküz kaldı. Anne ve babasını kaybeden bu çocuklardan biri de Nilay'dı.
Nilay Aliyeva, henüz 2 yaşında.
Ermenistan'ın sivillere yönelik acımasız saldırısında hem annesini hem de babasını kaybetti. Oysa o 1 hafta sonra anne babası ile doğum gününü kutlayacaktı.
Nilay, saldırı gecesi anne-babası ile aynı odada olmadığı için kurtuldu. Enkaz altından 3 saat sonra çıkarılabildi. Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı ancak babası ve büyük annesi enkaz altında can verdi.
Henüz doğmamış kardeşini ve annesini de kaybetti
Nilay'ın annesi de enkazdan çıkarıldıktan 1 gün sonra hastanede hayata gözlerini yumdu. Üstelik anne Günay Aliyeva, hamile olduğunu yeni öğrenmişti.
Nilay'ın babası Adil Aliyev, annesi Günay ile büyük annesi Afak Aliyeva'nın kentin İmamzade Mezarlığında toprağa verildi.
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