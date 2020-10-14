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Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, söz konusu köylerin isimlerini "Karabağ Azerbaycan'dır" notuyla paylaştı.
Azerbaijan’s glorious Army has liberated Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu villages of Fuzuli district, and Bulutan, Melikjanli, Kemertuk, Teke and Tagaser villages of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 14, 2020
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