Tayland’da hükümet yanlıları ile karşıt gruplar gösteri düzenlendi. Başkent Bangkok sokakları iki grubun eylemlerine sahne oldu.

Hükümet karşıtlarının gösterisinin Kral Vajiralongkorn'un aracının geçeceği güzergahta olması gerginliği artırdı.

Başbakan Prayuth Chanocha’nın istifasını isteyen göstericiler yeni anayasa sloganları attı.

Gözaltına alınan 21 aktivistin serbest bırakılmasını istedi.

Bin göstericinin eylem yaptığı bölgeye 10 binden fazla polis sevk edildi.

Grubun birkaç yüz metre ötesinde ise hükümet destekçileri gösteri düzenledi.

Zaman zaman arbedenin yaşandığı olaylara polis müdahale etti.

Tayland’da lise ve üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemelerine karşı mayısta başlayan eylemler, geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Öğrenciler, anayasanın değiştirilmesi, seçimlerin yenilenmesi ve muhaliflere baskılara son verilmesini talep ediyor.