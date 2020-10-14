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Norveç'ten Rusya'ya siber saldırı suçlaması
Norveç Dışişleri Bakanlığı, ağustos ayında parlamentoya yapılan siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.
Norveç Meclisi İdari Başkanı, 24 Ağustos'taki siber saldırıda, Norveç parlamentosuna ait, bazı bilgilerin ele geçirildiğine dikkat çekti.
Hızlı müdahale edilerek durdurulan saldırının polise ihbar edildiği açıklandı.
Siber saldırı suçlamalarına Rusya'dan cevap gecikmedi.
Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Norveç'in Rusya'nın siber saldırılara karıştığına dair hiçbir kanıt sunmadığı ifade edildi,
''Norveç'ten bir açıklama bekliyoruz'' denildi.
Rusya, bu tür suçlamaların kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak, olayı ikili ilişkilere zarar veren ciddi ve kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirdi.
Etiketler: rusya Norveç parlamento Siber saldırıSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:20
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