Ermenistan ateşkeste sivillere yönelik saldırılarını okul vurmaya kadar ilerletti. Ermeni ordusu Terter'in Dubenli köyündeki bir okul top atışıyla vuruldu. Top mermisinin okulun çatısına isabet etmesi sonrasında büyük hasar meydana geldi, saldırıda 4 sivil yaralandı.

Enkaz haline dönen okulda, öğrenci olmaması olası bir facianın önüne geçti. Ermeni Ordusu okulun enkazını görüntüleyen basın mensuplarına da saldırdı. Azerbaycan'ın Az Tv ekibi ölümden döndü.





O anlar Az Tv kamerasına yansıdı. Az Tv şoförü saldırıyı hafif yaralı atlattı. Ekibin aracı ise kullanılamaz hale geldi.



Az Tv ekibi o anları TRT Haber'e anlattı. AZTV'nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, “Çekim yapıyorduk. Yeniden atışlar başladı. Mektep binasına yine mermi düştü. Merminin biri otomobilimizi bu hale getirdi. Bizim sürücümüz yüzünden ve karnından şarapnel yaraları aldı" dedi.

Tofig, gazeteci olarak Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ateşkesin 5'inci gününde de Ermeni ordusu Terter, Ağdam və Ağcabedi bölgelerine saldırılarında 1 sivil daha hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Sivil can kaybı 43'e yükseldi.

Haber: Bülent ÇULCUOĞLU

Kamera: Volkan MAKAR