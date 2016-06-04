Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı düzenleyen…22.12.2016
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "il imamlarına"…22.12.2016
İzmir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, bir…22.12.2016
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de…22.12.2016
Birçok il ve ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent…22.12.2016
Askeri kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının El Bab…22.12.2016
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 tır…22.12.2016
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı…22.12.2016
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na…22.12.2016
Konya’da bir tavuk çiftliğine giren tilkinin, kendisine saldıran…22.12.2016
Can Dündar hakkında, savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı…22.12.2016
Avcılar'da lastiğini patlatıp takip ettikleri otomobilin içindeki iki…22.12.2016
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye…22.12.2016
İstanbul'da meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından sosyal…22.12.2016
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla…22.12.2016
MASAK'ın 8 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.22.12.2016
Isparta ve Burdur illerinde devam eden kar yağışının, şiddetini…22.12.2016
Anayasa Mahkemesi, MİT tırlarını durduran ve meslekten ihraç edilen…22.12.2016
Doğu Anadolu'daki kar yağışının ardından hava sıcaklığının Güney…22.12.2016
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşiretlerin temsilcileri,…22.12.2016
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal…22.12.2016