İstanbul'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.