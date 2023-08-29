Az Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 29.08.2023 13:41

Ziraat mühendisi kadın, devlet desteğiyle 'süper meyve' bahçesi kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller Projesi'ne başvuran ziraat mühendisi Esra Cahyir Evrensel, aldığı hibe desteğiyle Erzincan'da 10 dönüm alana 'süper meyve' olarak da adlandırılan aronya bahçesi kurdu.

Ziraat mühendisi kadın, devlet desteğiyle 'süper meyve' bahçesi kurdu
[Fotograf: AA]

Devletten aldığı 100 bin lira hibe desteğiyle il merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Yaylabaşı Mahallesi'ndeki bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Evrensel, günün büyük bölümünü bahçesinde geçiriyor.

Arazi aracıyla bahçeye gidip çapa, yabani otlarla mücadele ve sulama yapan Evrensel, genelde ilaç sanayinde kullanılan meyvenin ilk hasadını gelecek yıl yapmayı planlıyor.

Ziraat mühendisi Esra Cahyir Evrensel, COVID-19 salgını döneminde ziraat mühendisi bir arkadaşının aronya ile ilgili konuşmasından sonra üretim kararı aldığını anlattı.

İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile antioksidan değerinin yüksekliğinden dolayı "süper meyve" olarak anılan aronyayı tercih ettiğini söyleyen Evrensel, aldığı destekle tarlasını değerlendirdiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"10 dönüm olarak deneme tarlamızı yaptık"

Evli ve 3 kızının olduğunu, gün içerisinde çocuklarının ve evin ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra tarlaya gittiğini belirten Evrensel, şöyle konuştu:

"Aronyayı diktiğimizde ilk oluşum aşamasında bayağı zorluklar yaşadık. Sabah kalkıp ev işleri falan derken daha sonra hemen gelip aronyalarımızla ilgilendik. Özellikle ilk üç sene yabancı otla savaş çok önemli, bu nedenden dolayı sürekli çapa yapmak zorunda kaldık. İnşallah sonuç çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bunda da emek çok önemli. Genelde sabah saatlerinde otla mücadele yapıyoruz. Sulamayı sabah ya da akşam yapıyoruz. Suyu seven bir bitki olduğu için günaşırı özellikle de sıcak dönemde sulanması gerekiyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Evrensel, Erzincan'ın ikliminin, aronya yetiştirmek için uygun olduğuna işaret ederek, "Aronya üretmek isteyen çiftçilerimiz olursa, her konuda da yardımcı olurum. Biz 10 dönüm olarak deneme tarlamızı yaptık. Burada çok üst düzey bir verim elde etmeyi planlıyoruz. Tıbbi açıdan ilaç sanayinde kullanıldığı için çok değerli bir bitki, satışı konusunda sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Şimdiden bana alım teklifleri geliyor, inşallah seneye bol bol vereceğiz." dedi.

ETİKETLER
Erzincan Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan, “iyi komşuluk” için Suudi Arabistan’a teşekkür
15:06
Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
15:05
Nijer'de devam eden şiddet olayları, 20 bin kişiyi daha ülke içinde yerinden etti
15:01
İsveçli editör: İslamı hedef alan Momika'nın PKK ile organik bağı var
14:50
Yeni ekonomi yönetiminin adımları piyasalara olumlu yansıdı
14:44
TEKNOFEST heyecanı yarın başlıyor
Restorasyonu devam eden Edirne Sarayı "ikonik yapı"ları ile ayağa kalkacak
Restorasyonu devam eden Edirne Sarayı "ikonik yapı"ları ile ayağa kalkacak
FOTO FOKUS
Konya'daki deprem anı kamerada
Konya'daki deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ