Ziraat mühendisi kadın, devlet desteğiyle 'süper meyve' bahçesi kurdu

Devletten aldığı 100 bin lira hibe desteğiyle il merkezine 15 kilometre mesafede yer alan Yaylabaşı Mahallesi'ndeki bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Evrensel, günün büyük bölümünü bahçesinde geçiriyor.

Arazi aracıyla bahçeye gidip çapa, yabani otlarla mücadele ve sulama yapan Evrensel, genelde ilaç sanayinde kullanılan meyvenin ilk hasadını gelecek yıl yapmayı planlıyor.

Ziraat mühendisi Esra Cahyir Evrensel, COVID-19 salgını döneminde ziraat mühendisi bir arkadaşının aronya ile ilgili konuşmasından sonra üretim kararı aldığını anlattı.

İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller ile antioksidan değerinin yüksekliğinden dolayı "süper meyve" olarak anılan aronyayı tercih ettiğini söyleyen Evrensel, aldığı destekle tarlasını değerlendirdiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"10 dönüm olarak deneme tarlamızı yaptık"

Evli ve 3 kızının olduğunu, gün içerisinde çocuklarının ve evin ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra tarlaya gittiğini belirten Evrensel, şöyle konuştu:

"Aronyayı diktiğimizde ilk oluşum aşamasında bayağı zorluklar yaşadık. Sabah kalkıp ev işleri falan derken daha sonra hemen gelip aronyalarımızla ilgilendik. Özellikle ilk üç sene yabancı otla savaş çok önemli, bu nedenden dolayı sürekli çapa yapmak zorunda kaldık. İnşallah sonuç çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bunda da emek çok önemli. Genelde sabah saatlerinde otla mücadele yapıyoruz. Sulamayı sabah ya da akşam yapıyoruz. Suyu seven bir bitki olduğu için günaşırı özellikle de sıcak dönemde sulanması gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Evrensel, Erzincan'ın ikliminin, aronya yetiştirmek için uygun olduğuna işaret ederek, "Aronya üretmek isteyen çiftçilerimiz olursa, her konuda da yardımcı olurum. Biz 10 dönüm olarak deneme tarlamızı yaptık. Burada çok üst düzey bir verim elde etmeyi planlıyoruz. Tıbbi açıdan ilaç sanayinde kullanıldığı için çok değerli bir bitki, satışı konusunda sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Şimdiden bana alım teklifleri geliyor, inşallah seneye bol bol vereceğiz." dedi.