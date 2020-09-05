Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda yıllarca çalışan 84 yaşındaki Kabakçı, 1993'te emekli olmasının ardından Keles ilçesine bağlı Küçükdeliler Mahallesi'ne yerleşti.

Burada iki katlı ev satın alan Kabakçı, 30 yıl sonra döndüğü mahallesinde özellikle tarımda kullanılan araç ve gereçlerin yerini traktörlerin aldığını gördü.

Eski yıllara ait izlerin silinmesine üzülen Kabakçı, Küçükdeliler'de o dönem kullanılan araç ve gereçleri eskici pazarlarından temin ederek evinde biriktirmeye başladı.

Eşyaları müze gibi döşediği evinde sergileyen Kabakçı, binanın dış duvarına yazdığı atasözleriyle de gelip geçenlere mesaj veriyor.

"Yabancılar bile evimi ziyaret etti"

Nostalji tutkusunu anlatan Mustafa Kabakçı, Küçükdeliler Mahallesi'nde doğduğunu ve askere gidene kadar burada yaşadığını söyledi.

Devlet tiyatrosunda bilet kontrol memuru ve sahne makinisti olarak 30 sene çalıştığını belirten Kabakçı, "Buraya döndüğümde ne at, ne öküz hiçbir şey kalmamış, herkeste traktör var. Geçmişi geleceğe hatırlatmak için evimi müzeye çevirmeye karar verdim. Bu araç gereçlerin çoğunu Bursa'daki eskici pazarlarından temin ettim. Evimin duvarlarına bunları astım. Ömrüm yettiğince daha da araç gereç ekleyeceğim." dedi.

Kabakçı, Türkiye'yi karış karış gezip her vilayete özgü eski eşyaları satın aldığını dile getirdi.

Bunları koruyarak evinde sergilediğini ifade eden Kabakçı, "Radyodan tutun, silah, kama, bıçak, 90 yıllık çoban çantası, ütü ne ararsanız var. 700 parça araç gereç var. Eşyanın hangi yıla ait olduğuyla ilgili envanter tutuyorum. Ziyaretime gelenler bana teşekkür ediyor. Buralara gelen yabancılar bile evimi ziyaret etti. Duyan geliyor. Amacım geçmişi gelecek kuşaklara aktarmak. Ben gittikten sonra oğullarımın bunu devam ettirmesini istiyorum." sözlerine yer verdi.