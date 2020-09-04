Nilay Emek, keçe iğneleme tekniği ile yün figürler yapmaya hobi olarak başladı. Ürettiği özel büstler büyük ilgi gördü. Şimdi ise 3 boyutlu heykeller yapıyor.

Heykellerini iğne ile sabırla işleyerek günlerce atölyede çalışıyor. Sadece iğne ve yün iplik kullanıyor. Ortaya vesikalık fotoğrafları aratmayan birbirinden güzel bu eserler çıkıyor.

Sanatçıların ve ünlü isimlerin heykelleri gerçeğini aratmıyor

Kemal Sunal'dan Şener Şen'e ünlülerin keçe iğneleme büstleri görenlerden büyük beğeni topluyor.

Aldığı kurs ve eğitimlerle kendini geliştiren Emek, 3 sene içinde atölyesini kurdu.

Yurt dışında neler yapılıyor diye merak edip araştırdığını söyleyen Nilay Emek, kişiye özel portreler üzerine yoğunlaştı.

Emek şöyle konuştu:

"Ben de yapıp satabilir miyim acaba diye düşünüp bunun üzerine de yola çıkan insanlar var. Onlarla hala bağlantılarım devam ediyor. Sayfa açacakları zaman pazarlayacakları zaman onlarla ilgili de yardımcı oluyorum. Bunu gelire çeviren kadınlar da var."

Nilay Emek, Bu sanatı öğrenmek isteyenlere hem atölyesinden hem de internet üzerinden dersler veriyor.