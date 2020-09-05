Adana'da 12 yaşındaki Emre Çavuşoğlu'nun, geçen hafta ayağı kırıldı. Küçük çocuk, bugün bursluluk sınavına girmek için babası Mehmet Çavuşoğlu ile birlikte Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı İsmet İnönü İlköğretim Okulu'na geldi.

Veliler okul bahçesine alınmadığı için ayağı kırık küçük çocuk, kapıdaki görevlilere ve polislere yardım almadan yürüyemeyeceğini anlattı. Bunun üzerine polis memurları Okan Arıkan ve Arzu Doğru Manap, çocuğu kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar götürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Sınav bittikten sonrada yine polis memurları Emre Çavuşoğlu’nu sınıfından indirip okul bahçesinin dışında bekleyen velisine teslim etti.

"Türk polisi her zaman şefkatlidir"

Bu sırada dışarıdaki veliler polisleri alkışlayarak teşekkür etti. Emre Çavuşoğlu, ayağının geçen hafta kırıldığını, polislerin kendisini sınav salonuna kadar taşıdığını söyledi.

Baba Mehmet Çavuşoğlu da polislere teşekkür ederek, "Türk polisi her zaman yardım ve şefkatlidir. Bugün de bunu bir kere daha gösterdi" dedi.