Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunusların dalgalarla dansı Üsküdar'dan görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Denizde dalgalarla dans eden yunuslar Üsküdar sahilinden görüntülendi.
Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi.
Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.
[Fotoğraf: DHA ]
Kız Kulesi yakınlarında yüzen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Yunus balıkları üsküdar sahili İstanbulSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 12:07
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