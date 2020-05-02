Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, bugünlerde koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uyunca sessizliğe büründü.

Denizden 1050 metre yükseklikteki gölde 80 türden 569 bitki bulunuyor. Bu bitkilerden 108'i de bölgeye özel ve endemik olma özelliğini taşıyor. 4 tür hem karada hem suda yaşayan 15 sürüngen, 157 tür kanatlı kuş, 23 tür memeli gölde yaşam sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bu türler içinde Anadolu engereği, ak kuyruklu kartal ve yaban kurdu en dikkat çekenlerinden. 850 hektarlık alana sahip Avlan Gölü'nün, antik çağlardan bu yana çevresindeki topraklara bereket, insanlara umut ışığı olduğuna inanılıyor. Çevresinde sedir ormanlarının ve meyve bahçelerinin bulunduğu göl, ekolojisi, florası, faunası ve doğa manzarası ile Beydağlarının kucağında bölge sakinlerine doğal bir güzellik sunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgede doğal manzarayı bozan tek şey ise Finike yönünden Elmalı'ya, Elmalı yönünden Finike'ye giden araçlar. Gölün yanındaki 100 dönümlük alan 49 yıllığına Elmalı Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Elmalı Belediyesi'nce buraya koronavirüs salgını geçince bir mesire, piknik ve dinlenme alanı oluşturulacak.