Barınağı süslendi, İngilizce "iyi ki doğdun" yazısı asıldı. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası yeni yaşına doğum günü partisi ile girdi.

Darıca Hayvanat Bahçesi'nin dev kaplumbağası Tuki, 100. yaşını sebzelerle hazırlanan pastayla kutladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Pasta, Tuki'nin en sevdiği sebzeler olan brokoli, havuç ve salatalıktan yapıldı. İçine meyve parçaları da koyuldu. Tuki de sürprizi geri çevirmedi. Pastasını afiyetle yedi.

Bir aldabra kaplumbağası olan Tuki, yaklaşık 400 kilo. Anavatanı ise Şeysel Adaları.

[Fotoğraf: Reuters]

Tuki, her he kadar bir asrı geride bıraksa da kendi türü açısından genç sayılıyor. Çünkü aldabra kaplumbağaları, 250 yıl yaşayabiliyor.