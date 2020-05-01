Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 100 yaşında
Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, 100 yaşına bastı. Bir asrı deviren Tuki için Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde parti düzenlendi.
Barınağı süslendi, İngilizce "iyi ki doğdun" yazısı asıldı. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası yeni yaşına doğum günü partisi ile girdi.
Darıca Hayvanat Bahçesi'nin dev kaplumbağası Tuki, 100. yaşını sebzelerle hazırlanan pastayla kutladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Pasta, Tuki'nin en sevdiği sebzeler olan brokoli, havuç ve salatalıktan yapıldı. İçine meyve parçaları da koyuldu. Tuki de sürprizi geri çevirmedi. Pastasını afiyetle yedi.
Bir aldabra kaplumbağası olan Tuki, yaklaşık 400 kilo. Anavatanı ise Şeysel Adaları.
[Fotoğraf: Reuters]
Tuki, her he kadar bir asrı geride bıraksa da kendi türü açısından genç sayılıyor. Çünkü aldabra kaplumbağaları, 250 yıl yaşayabiliyor.
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