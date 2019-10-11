"Askerimizin ayağına taş değmesin" dedi. Mehmetçiği Afrin Harekatı'na kurban keserek uğurladı. Türkiye, Yörük Ana Döndü Deveci'yi Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe verdiği destek ile tanıdı.

Yörük Ana, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek istiyor.

Kan akıtmak istiyorum diyen Yörük Ana, "Cumhurbaşkanımızı, devletimizi, milletimizi, askerimizi Allah korusun zeval vermesin. Kurban olduğum Allah inşallah sağ salim dönerler." ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin yanına gitmek isteyen Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde yaşayan Yörük Ana'ya, "Şu anda oraya gitmek ister misin" sorusu soruldu. Yörük Ana, "Oooo gitmek isteme değil ölürüm onun için. Çok içimden geliyor da kurban olduğum Allah inşallah kısmet eder." diyerek duygularını dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik kendilerini sınıra uğurlayan Yörük Ana'yı unutmamış, operasyonda kullanılan bir roket mermisine adını yazmıştı.

Kaynak: TRT Haber