Trabzon'un Yomra ilçesinde ikamet eden 89 yaşındaki Cemalettin Çalık, ilerlemiş yaşına rağmen tek başına yaşadığı evinde günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayarak, çalışma azmiyle adeta gençlere taş çıkarıyor.

Yomra ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan Çalık, yaşının getirdiği zorlukların yanı sıra hayat şartlarıyla da başa çıkarak, bahçe işleriyle uğraşıyor, odun topluyor, hayvanlarıyla ilgileniyor.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz'in zor doğa koşullarında bahçesinin bakımını yaparak, fındık toplayıp kurutan, yemeğini ve gündelik işlerini yardım almadan yapan Çalık, mahalledeki evinde tek başına yaşıyor.

Çalık, sabah ezanıyla yataktan kalkarak güne başlarken, sağlıklı yaşamaya özen gösteriyor.

Doğum yaşının 93 olduğunu anlatan Çalık, 9 çocuğu, 23 torunu ve 29 da torununun çocuğunun olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çalık, 1952 yılında evlendiği eşinin 2004 yılında vefat ettiğini belirterek, "40 yıl bana arkadaşlık yaptı. Benim için yalnızlık zor olmadı. Gurbette yalnız çok çalıştım. O nedenle yalnız yaşamaya alıştım. Kendi işlerimi kendim yaparım, alışkınım" dedi.

Sabah namazıyla kalktığını, odun keserek, sobayı yakmak için hazırlık yaptığını anlatan Çalık, "Çorbamı yemeğimi ben yaparım. Fazla yapmam. Yeteri kadar yapar yerim. Taze yemekten fayda görürüm" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Hayatım boyunca sigara içmedim"

Çalık, hayatı boyunca israf etmeden yaşamaya özen gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüze ne gelirse, 'bismillah' der başlarız 'elhamdülillah' der kalkarız. Ellerimizi yıkar, yemeğe başlarız. Ve çalışmaya gideriz. Biz böyleyiz. Sonuçta her nefis ölümü tadacaktır. Ona göre yaşamak gerekir fakat 'şu kadar yaşayacağım' demek olmuyor."

[Fotoğraf: AA]

Babasına verdiği sözden dolayı yaşamı boyunca sigara ve alkolden uzak durduğunu dile getiren Çalık, "Hayatım boyunca sigara içmedim. İçseydim bitmiştim şimdi. Ama kardeşim içti, içtiği için öldü. Ateş insanı yakar, sigara içenler hep hastalanır, ölürler" şeklinde konuştu.

İnsanın yaşlandığı zaman duyu organlarının çok iyi çalışmadığını söyleyen Çalık, kulağının ağır işittiğini, gözlerinin de fındık seçerken çok iyi görmediği ancak Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir sorun yaşamadığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Çalık, torunlarıyla bir süre önce hastaneye giderek muayene olduğunu ancak herhangi bir sorununun olmadığını söyledi.

Cemalettin Çalık, Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü günü hatırladığını belirterek, "Atatürk'ün öldüğünü okulda okurken öğrendim" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yenice Mahallesi Merkez Cami imamı Bekir Korkmaz da "Cemalettin amca yaz kış demeden sürekli köyde kalır. Çocukları alışverişini yapar, o da evde kendi ihtiyaçlarını kendisi yapar. Camiye gelir, sandalyede değil ayakta namazını kılar. Asıl yaşı 90'dan fazla olmasına rağmen herkesin gıpta ettiği sağlık ve sıhhat içerisindedir. Allah uzun ömür versin" dedi.

"Cemalettin amca fındık sezonu hariç camiye gelir." diyen Korkmaz, "Camide hutbenin kenarında bir yeri vardır. Namazını kılar, Kur'an-ı Kerim'ini okur. Zaten yıllar önce de camide imamlık da yapmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA