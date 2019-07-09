Bilecik-Yenişehir yolunda sadece bir kişinin sığabildiği bir kulübe inşa edildi. Etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemelerle sağlamlaştırılan kulübenin kenarında "namaz yeri" yazan bir tabela bulunuyor.

Sıcak havalarda su içmek için duran ve namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kulübede rahatça ibadetini yapabiliyor.

Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: AA