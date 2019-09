Manisa'nın Demirci ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yıllar önce sahipsiz sanıp yediği incirin karşılığı olarak ağaca 5 lira bırakıp sahibinden helallik talep etti.

Hacı Hamza Mahallesi Sıtma Pınar mevkisinde bir sitenin kenarında Mustafa Dağhan'a ait tarlada bulunan incir ağacının dalına asılmış plastik bir bardağın içinde, "Abi hakkını helal et. Önceki yıllarda da birkaç incir yemiştim. Ben onları siteme ait biliyordum. Bu nedenle tadına baktım. Helal et" yazılı not ve 5 lira bulundu.

"Sonuna kadar helal olsun"

Notu ve parayı bulan çocuklar, tarla sahibi Mustafa Dağhan'a haber verdi.

Notu alan Mustafa Dağhan duygulandığını ve şaşırdığını belirterek, "Hayatta böyle insanlar kaldıysa helal olsun. Bu ağaç, canı isteyen yesin diye rahmetli kayınpederim tarafından tarlamızın kenarlarına dikilmişti. Bunu bırakan incirlerden yiyen kimse, sonuna kadar helal olsun" dedi.

Mustafa Dağhan ağaca bırakılan 5 lirayı, kendisine notu getiren çocuklara harçlık olarak verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA