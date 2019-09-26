Kastamonu'da kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, gereken yiyecekleri depolamak için yiyecek arıyor. Ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Ayıların merkeze inmesi ise vatandaşları korkuttu. Son 1 haftada Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde 3, Araç ilçesinde 2, Azdavay ilçesinde 1, Cide ilçesinde 3, İnebolu ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 3, Küre ilçesinde 1, Şenpazar ilçesinde 1, Doğanyurt ilçesinde 2 olmak üzere 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Sahipleri, kaybolan hayvanlarını ayı parçalarken buldu.

Büyükbaş hayvanların yanı sıra 3 köpek ile 1 eşek de ayının saldırısı sonucunda telef oldu.

Ayrıca hayvanlarını otlatmak için meraya giden 2 kişi de ayı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişiler, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şehirde 800 bozayı var

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu’da yaklaşık 800 bozayının olduğu tahmin ediliyor.

Yüzde 67’si ormanlarla kaplı Kastamonu’da boz ayılar en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun olarak yaşıyor.

Hemen hemen her gün ayıların saldırısına maruz kalan vatandaşlar geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağladıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Beslenmek istedikleri için risk daha fazla"

Veteriner hekim Sedat Bal, son zamanlarda ayı saldırılarının arttığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Normal şartlar altında ayılar, insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değil. Ancak aç kaldıkları zaman tabi ne yapabileceklerini bilemeyiz. Kış aylarına gelindiği için bu hayvanlar beslenmek isteyecek. Beslenmek istedikleri için risk daha fazla. Ayılar saatte 50 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor. Bundan insanın kaçma şansı yok. İnsan ağaca tırmansa ayı ağaca da tırmanıyor. Bunun için mümkün mertebe uzak dursunlar."

Haber: Kazım Bolat