Yaşam
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar sevinci25 Aralık 2019 Çarşamba 10:49 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:15
Sivas'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yağışla, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan il merkezinde de yer yer sağanak ve fırtına etkili oluyor.
Kaynak: AA