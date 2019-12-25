Sakarya Arifiye İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Burak Kırtıl, 7 yaşında geçirdiği bir hastalık yüzünden gözlerini kaybetti.

Gözlerini kaybettikten sonra ailesi tarafından okullara gönderilen Burak, hayata hiç küsmedi. Okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde ders yapıyor ve okuldan sonra evine geldiğinde origami kağıt katlamalarından çeşitli kuşlar yapıyor.

Burak, aldığı müzik eğitiminden sonra evine gelen misafirlere zaman zaman bağlama çalıyor. Bilgisayar ve tablet kullanan Burak, yaşama sevincini hiçbir zaman kaybetmiyor.

"Hayat dolu"

Sınıf öğretmeni Alahattin Arıçaferoğlu, Kur’an-ı Kerim dersinde Burak’la daha değişik çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Buna daha sıfırdan başladık, Burak gayretli, istekli ama biraz böyle insan içinde okumaktan imtina ediyor. Burak´tan memnunuz çok güzel saz çalar, zaman zaman derslerimizde saz da çaldırdığımız olur, dinleriz. Burak hayat dolu bir öğrencimiz. Ve espritüel bir arkadaşımız, güzel espriler yapar. Hayata küsmüyor, kendisiyle barışık bir öğrenci. El işi falan yapıyor, interneti güzel kullanıyor."

"Güzel şeyler yapıyor"

Burak’ın abisi Meriç Kırtıl ise kardeşi ile igili, "Normal görme engelli okulu vardı Erzurum´da oraya gönderdik. Eğitim kurslarına gönderdik, saz kursu olsun, kağıt yapma kursu olsun. Şu anda görme engelli olmasına rağmen güzel şeyler yapıyor. Çevresiyle, arkadaşlarıyla, ailemizle arası çok iyi. Heyecanlı bir çocuk, yaşam enerjisi olan biri" dedi.

Haber: Mehmet Karakaş