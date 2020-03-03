Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği ile İstanbul Üniversitesinin "Mobil İletişim Sektörü Raporu"ndan çarpıcı detaylar çıktı. Rapora göre, Türkiye'de sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Sosyal medyada geçirilen süre, günlük 2 saat 44 dakikalık televizyon izleme süresini geride bıraktı.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sosyal medya kullanım süresinin televizyon kullanım süresini geçmiş bir durumda olduğunu söyledi.

"Bugün sosyal medya kullananların büyük bir çoğunluğunun cep telefonu kullandığını görüyoruz."

Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 98'i cep telefonu sahibi. Bunların yüzde 77'si akıllı telefonu tercih ediyor. Turnacı, "Bugün aslında 54 milyon internet kullanıcısının 44 milyonu mobil iletişim araçlarından sosyal medyayı sosyal kullanıcı olarak kullanıyor" dedi.

Akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor

Türkiye'de yılda 10 milyonun üzerinde cep telefonu satılıyor. İkinci el satışların büyük bölümü ise kayıt dışı gerçekleşiyor.

MOBİSAD Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Soylu, "Neredeyse tamamı kayıt dışı olarak yapılıyor. Hiçbir şekilde güvenlik tedbirleri alınmadan, IMEI kontrolleri yapılmadan, vergi kaybı söz konusu. Kayıt içine alınmasının yıllık olarak 1 milyar lira gibi vergi katkısı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sektör temsilcileri ikinci el satışta yüzde 18 olan vergi oranın yüzde 1'e düşürülmesini istiyor. Yenilenme merkezlerinin kurulması da öneriliyor. Soylu, insanların aç kalmayı telefonsuz kalmaya tercih ettiğini söyledi.

Rapora göre, önümüzdeki 25 yıllık süreçte akıllı telefon kullanımının daha da artması bekleniyor.