Global Mobil Kullanıcı Araştırması, 6 kıtadan 28 ülkede, toplam 44 bin 150 kullanıcının katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, sosyal medyayı en çok kullanan ülke oldu.

En sık kullanılan uygulamalarda ise Facebook, WhatsApp, ve Instagram öne çıktı.

Sosyal medya uygulamalarına ayrılan vakit cinsiyete göre değişiyor. Türkiye'de kadınların tercihi Instagram ve Tiktok. Erkekler ise vaktinin büyük bir çoğunluğunu Twitter'da geçiriyor.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Bedrettin Çelik