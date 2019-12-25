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Türkiye, sosyal medyaya en çok vakit ayıran ülke25 Aralık 2019 Çarşamba 16:58 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:59
Türkiye, 28 ülkede yapılan sosyal medya araştırmasına göre, sosyal medyaya en çok vakit ayıran ülke oldu. Türkiye'de kadınlar en çok Instagram ve Tiktok'u kullanırken, erkeklerin tercihi ise Twitter.
Global Mobil Kullanıcı Araştırması, 6 kıtadan 28 ülkede, toplam 44 bin 150 kullanıcının katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, sosyal medyayı en çok kullanan ülke oldu.
En sık kullanılan uygulamalarda ise Facebook, WhatsApp, ve Instagram öne çıktı.
Sosyal medya uygulamalarına ayrılan vakit cinsiyete göre değişiyor. Türkiye'de kadınların tercihi Instagram ve Tiktok. Erkekler ise vaktinin büyük bir çoğunluğunu Twitter'da geçiriyor.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Bedrettin Çelik