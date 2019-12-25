Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yangın Güvenliği Bölümünce yangına maruz kalan bölgelerdeki direnci artırmak amacıyla bor madeninden jel üretildi.

Merkezde, Türkiye'de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi, yangınların çıkış nedenleri ve zararlarının en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Merkez Müdürü ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, yangınla ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'deki kaynaklarla çözüm önerileri geliştiriliyor

Çalışmalardaki temel prensibin, Türkiye'de var olan kaynakların kullanılması olduğunu vurgulayan Soyhan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bor madeninin bulunduğu ortamları değerlendirerek bunların ekonomiye kazandırılması anlamında bor bazlı yangın söndürücüler ve bor bazlı yangın geciktiriciler üzerine çalışıyoruz. Bor bazlı yangın geciktirici ürünlerin yüzeylere kaplanmasıyla yangına olan direnç artıyor. İçinde bor bulunan formülleri yüzeylere uyguladığımızda yüzeylerin yanmaya olan direncinde önemli bir artış görüyoruz. Amacımız 30, 60 ve 90 dakika direnç sağlayan, bor bazlı insan sağlığına zarar vermeyen bir kimyasal ürünün geliştirilmesi."

[Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, yangın sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'deki kaynaklarla çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.

"Tüm ortamlarda kullanılabilir"

Deney ve çalışmalarda bor bazlı ürünleri kullandıkları alanlarda yangının yüzeyin iç kesimlere sirayet etmediğinin görüldüğünü anlatan Soyhan, "Uygulama, yangının risk oluşturabileceği bütün mekanlarda kullanılabilecek ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir yapıda geliştirilmiş bir formül. Aynı zamanda hastanelerde, askeriyede, savunma sanayinde kullanılabilecek bir yapıya sahip. Günlük hayatımızda bulunduğumuz tüm ortamlarda kullanılabilir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Soyhan, jel şeklindeki bor bazlı karışımın herhangi bir yüzeye uygulandığında yanmaya karşı ciddi bir direnç gösterdiğini belirterek, "Geliştirdiğimiz bor bazlı yangın söndürücüsü ve geciktiricisiyle yangına maruz kalan bölgelerdeki yangın direncini artırmayı ve bu ürünün yangın olasılığı olan tüm bölgelerde kullanılmasının yaygınlaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA