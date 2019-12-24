Rusya milli internet yolunda bir adım daha attı, internet güvenliği ile ilgili bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata resmi kurumların yanısıra iletişim operatörleri, mesajlaşma ve e-posta sağlayıcıları katıldı.

Yurt dışından yapılan bir siber saldırı karşısında yaşanacaklar ve yapılması gerekenler test edildi.

Bu kapsamda internetin dünyayla bağlantısının kesilmesi durumunda internet hizmetlerinin bundan nasıl etkileneceği de ortaya konuldu.

Ayrıca kesintinin cep telefonlarını ve mesajlaşmaları etkileyip etkilemediği de kontrol edildi.

Rusya İletişim Bakan yardımcısı Aleksey Sokolov tatbikat sonuçlarının Putin'e sunulacağını bildirdi.

Rusya geçen ay da ABD'nin internetteki baskın konumunu dengelemek için milli internet yasasını devreye sokmuştu.

Yasa kapsamında yapılan tatbikatlar siber saldırı gibi dış tehditlerin yaşanması ya da uluslararası bağlantıların kopması durumunda ülke içindeki internetin bundan etkilenmemesini amaçlıyor.

Muhalif çevreler ve insan hakları grupları ise bunun internet üzerindeki sansürü güçlendireceğini savunuyor.

Kaynak: TRT Haber

