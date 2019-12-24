Kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi istifa etti24 Aralık 2019 Salı 11:37 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:42
Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı Büyükelçi Oscar Ricardo Valero istifa etti. Meksika hükümeti, sağlık sorunları yaşayan Valero'nun nörolojik tedavi gördüğünü açıkladı.
10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero istifa etti.
Meksika hükümeti, Valero'nun sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.
Açıklama Meksika Halkla İlişkiler Sorumlusu Roberto Alvarez'den geldi.
Alvarez, Büyükelçi Valero'nun sağlık durumuna ilişkin raporu paylaştı.
Valero'nun beynindeki tümörün çıkarılması dolayısıyla doku kaybı oluştuğuna dikkati çekti.
Raporda, bu durumun bazı davranış bozukluklarına yol açtığı belirtildi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Valero'nun nörolojik tedavi gördüğünü kaydetti.
77 yaşında Valero,, 8 Aralık'ta bir kitapçıdan aldığı kitabın parasını ödemeden çıkarken güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştu.
Olayın basına yansıması üzerine Valero, Meksika hükümeti tarafından geri çağrılmıştı.
Kaynak: TRT Haber