Sakarya'da bir şirket tarafından geliştirilen milli ve yerli hibrit çerezlik kabak ile ay çekirdeği tohumları toprakla buluşuyor.

Bir şirket tarafından yaklaşık 5 yıldır Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa çalışmanın sonucu elde edilen tohumların geçen yıl deneme ekimleri yapıldı.

Denemelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından çiftçi ve üreticilere milli ve yerli hibrit çerezlik kabak ile ay çekirdeği tohumları dağıtılarak ekimleri sağlanıyor.

Şirketin ziraat mühendisi Cangül Alhun, geçen yıl yerli ve milli hibrit kabak tohumlarının deneme ekimlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl hibrit tohumları çiftçi ve üreticilere verdiklerini belirten Alhun, "Yerli ve milli hibrit tohumunu çiftçilerimiz gönül rahatıyla tarlalarına ekiyor. Şirket olarak ilk çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız; Türkiye ekonomisine tohum konusunda büyük katkı sağlayacağına inandığımız yerli ve milli tohumları Türkiye'ye kazandırmak" dedi.

Alhun, şirket olarak 5 yıldır Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa çalıştıklarını dile getirerek, "5 yıllık çalışma sonucunda elimizde 60 adet saf durulanmış hatlarımız mevcut. Bu yıl yaptığımız işlemlerde durulanmış hatların çalışmalarını devam ettirirken ortaya çıkarmış olduğumuz hibrit tohumların çiftçilere üretimlerini yaptırmaktayız. Bu hibrit tohumlar şu anda yerli ve milli tohum özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.

Şirketin tarım ürünleri Ar-Ge müdürü ve bitki ıslahçısı Dr. Ferzat Turan da 5 yıldır yerli ve milli hibrit çerezlik kabak çekirdeği ve ay çekirdeği üzerinde çalıştıklarını anlatarak, "Bu yıl projenin sonu olarak hibrit yerli ve milli kabak çekirdeği tamamlanmıştır. Yerli ve milli kabak çekirdeği tohumlarını çiftçilerimize dağıtarak ekimlerine başladık" dedi.

Kaynak: AA