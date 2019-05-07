Deniz Kuvvetlerinde 26 yıl astsubay olarak görev yapan Turan Özen, emekli olduktan sonra memleketi Sivas’a yerleşerek kaz çiftliği kurdu.

Hedefi yumurta ve civciv ihracatı

Özen, İsmail Bey Çiftliği Köyü'nde yüksek verimli Rus ve Linda cinsi bin 100 kaz civcivi alarak üretime başladı.

Şu anda yurdun dört bir yanına civciv gönderen Özen’in hedefi üretimi artırıp yumurta ve civciv ihracatı yapmak.

"Katma değeri yüksek bir sektör"

Turan Özen, 26 yıl boyunca deniz astsubaylığı yaptıktan sonra emekli olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Emekli olmaya karar verdikten sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm. En iyi bildiğim iş olan toprak ve hayvancılık üzerine yoğunlaştım. Bunun içinde öncelikli olarak toprağıma, köyüme dönmeye karar verdim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Kazcılık, Türkiye’de yeni doğan bir sektör. Katma değeri yüksek bir sektör. Henüz insanlar tam olarak bilmiyor, değerini bilmiyor. Bunun değerini bildirmek, köylüye ve çevre köylere örnek olmak amacıyla buraya geldim, bu çiftliği kurudum. Amacım burada kaz üretip Türkiye’nin birçok iline hatta yurt dışına kaz ihraç etmek. Kaz eti, kaz yumurtası ve kaz civcivi ihraç etmek."

Bin 100 anaç kaza ulaştı

Özen, yetiştiriciliğe bin 100 kaz civcivi ile başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz bu çiftliği kurarken bin 100 tane civciv ile başladık. Civcivlerden bir kısmı ilk aşamada öldü, sonra takviye ettik. Şu anda bin 100 tane anacımız var. Bin 100 civcivden bin 100 anacımız oldu. Bizim yerli kazlarımız küçük cüsselidir ve yumurta verimi çok azdır. Kiloları ise 5 ile 7 arasındadır. O yüzden ben Rus kazı ile Linda kazını tercih ettim. Anaçlarımızın fiyatı mevsime göre değişiyor ama şu andaki fiyatı 350 lira."

Kaynak: İHA