Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki İrem Keleş, işitme cihazı bozulduğu için duyamıyordu. Hayırseverler İrem için harekete geçti ve genç kıza yeni bir işitme cihazı alındı.

2 ay önce annesini kaybeden İrem, bir evladın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle sarsıldı. Annesinin vefatından sonra işitme cihazı bozulan İrem'in dünya ile bağı kesildi.

TRT Haber'in ekrana taşıdığı İrem'in sıkıntısına hayırseverler kayıtsız kalmadı. İrem'e kısa sürede yeni bir işitme cihazı temin edildi. Genç kız, cihaz sayesinde yeniden duyabiliyor.

Kaynak: TRT Haber