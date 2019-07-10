Kırşehir'de yaşayan Caskerden geldikten sonra ağabeyinin yanında ayakkabı tamirciliğine başladı. Mesleği öğrendikten sonra kendi dükkanını açtı.

Son yıllarda çırak sıkıntısı yaşasa da kentte onlarca kişiye mesleğin inceliklerini öğreten Gedik, ilk günkü aşkla mesleğini devam ettiriyor.

Dört çocuğunu ayakkabı tamirinden kazandığı para ile okutan 69 yaşındaki Gedik, 13 sene önce emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamadığını söyledi..

Emekliliğinde vaktini mesleği ile değerlendirmek istediğini söyleyen Gedik, iş yeri kendisine ait olduğu için ayakta durabildiğini belirtti.

Eskiden kentte ayakkabı tamircisinin çok olduğunu belirten Gedik, "Özellikle kalenin eteğinde bir sürü ayakkabı tamircisi vardı. Yan yana tamirciler olurdu ve hepsi de iş yapardı. İkinci el ayakkabılar satılırdı oralarda. Artık herkes ayakkabısı yırtılınca yenisini alıyor. Kıymet bilinmiyor artık" dedi.

Tamir ettiği ayakkabıları uygun fiyata sattığını belirten Gedik, aynı zamanda çanta tamiri yaptığını da söyledi.

Ayakkabı tamirciliğinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden Gedik, şöyle konuştu:

"Ben bu meslekten emekli oldum. Hala da severek çalışıyorum ama artık ne çırak yetişiyor ne de bu meslekle geçim sağlanıyor. Bazen dükkanda siftah yapmadan günü geçirdiğim oluyor. Ben emekliyim, dükkan kendimin olduğu için geçim kaygım yok. Masrafımı çıkarsam yetiyor. Burada olmak bana zaten keyif veriyor. Evine ekmek götürmek için mücadele veren diğer tamirci arkadaşlarım maalesef çok zorlanıyor."

Kaynak: AA