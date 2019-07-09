Bingöl-Erzurum karayolunda bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait kamyonun motor bölümünde bir kuşun yuva yaptığı belirlenmişti. İşçilerin durumu fark etmesi üzerine firma yetkilileri, kuşlar yuvadan ayrılıncaya kadar kamyonu seferden çekmişti.

Kuluçka dönemi sona eren 6 kuş yumurtasından 5 yavru çıktı.

"Önemli olan bu yavruların özgürlüğüne kavuşması"

Firma sahibi İbrahim Sönmez, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğüne ait bir çalışmayı yürüttükleri sırada taş ocaklarında çalışan kamyonlardan birinde kuşun yuva yaptığını öğrendiklerini söyledi.

Kamyonun faaliyetini durdurduklarını anlatan Sönmez, kuş yuvasının zarar görmemesi için duyarlılık gösteren personele de teşekkür etti.

"Şu anda kuşun yavruları yumurtadan çıktı. Kuşlar özgürlüklerine kavuştuktan sonra kamyonumuzu işe göndereceğiz. Kamyonun zararı, ziyanı hiç önemli değil. Önemli olan bu yavruların özgürlüğüne kavuşması."

"Yavrular büyüyüp uçuncaya kadar kamyonu çalıştırmayacağız"

Kuşun yuva yaptığını gören şantiye çalışanı 32 yaşındaki İlyas Varol, kamyonun üzerinde kuşların uçtuğunu gördüğünü, gösterilen hassasiyet sayesinde kuşun 5 yavrusunun dünyaya geldiğini belirtti.

Haberin yayınlanmasının ardından çok güzel tepkiler aldıklarını vurgulayan Varol, "Her sabah işe geldiğimde yuvayı kontrol ettim. 3 gün önce sabah yuvayı kontrol ederken fark ettik ki kuşlar yumurtadan çıkmış. 6 yumurtadan birini kurban etmiş. Yavrular büyüyüp uçuncaya kadar kamyonu çalıştırmayacağız" dedi.

Kaynak: AA