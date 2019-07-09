Çeşit çeşit kirazlar, ağaç altlarında biberler, tel örgülerde üzümler...

Hepsi, emekli Astsubay Başçavuş Zekai Üzüm'ün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan mütevazi tarım işletmesinde.

27 yıllık meslek hayatının ardından köy hayatına dönen Üzüm, bilinçli üretim için emekli olduktan sonra 2 sene seracılık ön lisans eğitimi aldı. Aldığı eğitimle 11 dönümlük arazisini verimli kullanmanın yollarını öğrendi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine girmeden önce köyde yaşıyordum. Bu sebeple aslımıza dönüp tarımla uğraşmaya karar verdik."

İyi tarım sertifikası sahibi olan Zekai Üzüm, bölgedeki diğer üreticilere gönüllü danışmanlık da veriyor. İşletmede perakende satış da yapılıyor.

Haber: Levent Silistre