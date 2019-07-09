Nevşehir'de 60 yaşındaki Memnune Bilge, çocukluktan beri hayali kurduğu kemanı belediyenin açtığı kurs sayesinde çalmaya başladı.

İki çocuk üç de torun sahibi Bilge, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim ve Sanat Merkezinde ücretsiz başlatılan kursta, torunu yaşındaki öğrencilerle yaklaşık 8 aydır keman eğitimi alıyor.

Televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı 1960'lı yıllarda TRT’de izlediği programlar sayesinde kemana ilgi duymaya başlayan Bilge, bugüne kadar imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği hayaline kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Bilge, azimli çalışmasıyla hem çevresinin hem de sınıfındaki diğer öğrencilerin takdirini de topluyor.

Çocukluk hayali...

Memnune Bilge, her hafta sonu üçer saatlik eğitime katıldığını, keman ve arşe ile buluşmasının yarım asırlık bir hayal olduğunu söyledi.

Çocukluktan beri kemanı çok sevdiğini belirten Bilge, şöyle konuştu:

"Bu yaşta kısmetmiş, hocalarım öğretiyor, arkadaşlarla birlikte öğreniyorum. Keman öğrenmenin yaşı yok. Herkese tavsiye ederim. Bana bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum. Torunlarımın ve arkadaşlarının doğum gününde keman çalıyorum. Otizmli torunum var. Bu nedenle otizmli çocukların programlarına katılıyorum. Komşularım tebriklerini iletiyor, destekliyorlar. Evde başka müzik aleti çalan da yok. Emel Sayın'ın ekibinde bir kemancı vardı. O dönem izlerdim ve heveslenirdim. Çocukluğumda köy yerinde böyle bir imkan yoktu, olsa da babalar izin vermezdi. Belediyenin kursunda farklı eğitimler de var, kemanın ardından saz da öğrenmek istiyorum."

Kaynak: AA