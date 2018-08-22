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Yalova'da 'askıda bayramlık giysiler' ihtiyaç sahiplerini bekliyor

Yalova'da lise korkuluklarına kimliği gizli bir yardımseverin astığı, yıkanmış, ütülenmiş ve üzerine "İyi bayramlar" notu iliştirilmiş giysiler, ihtiyaç sahiplerini bekliyor.

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Yalovada askıda bayramlık giysiler ihtiyaç sahiplerini bekliyor

Yalova Bahçelievler Mahallesi Yalova Anadolu Lisesi'nin önünden geçenler bahçe korkuluklarına asılı çok sayıda giysi gördü.

Yıkanmış, ütülenmiş giysiler ihtiyaç sahiplerini bekliyor

Yıkanmış, ütülenmiş ve üzerinde "İyi bayramlar" notu bulunan ikinci el giysiler görenleri şaşırttı.

Mahalle sakinlerinden Seher Büyükdeniz, yapılanın örnek bir davranış olduğunu belirterek "Önemli olan yeni değil, temiz giyinmek. Bu örnek davranışı görmek, bizleri mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun" dedi.

"Allah ondan bin kere razı olsun"

Mahalle sakinlerinden Murat Çağahan da yüce gönüllülük yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kıyafetler, insanların ihtiyacı düşünülerek, yıkanmış, temizlenmiş ve buraya asılmış. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu kıyafetleri asan kişiye çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, kıyafet, giysi, elbise, askıda bayramlık
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