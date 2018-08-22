1974 model 'Vosvos'u yeniden yollara çıkardı

Zonguldak'ta memur olan Yusuf Şeref, bir süre önce halk arasında "Vosvos" olarak bilinen Volkswagen marka klasik otomobili almaya karar verdi.

7 bin 500 liraya satın aldı 27 bin lira harcadı

Yusuf Şeref, uzun araştırmaların ardından internet üzerinden 7 bin 500 liraya satın aldığı 1974 model aracı, maddi sıkıntılar nedeniyle bakım ve onarımını yaptıramayınca garaja çekti.

Yusuf Şeref, bir yıl sonra otomobilin motor bölümünü yaptırıp camlarını, koltuklarını, jantlarını ve direksiyonunu yenileyerek bakım ve onarımdan geçirdi.

Bazı parçaları yurt dışından getirmek zorunda kalan Şeref, bakım ve onarımı için yaklaşık 27 bin lira harcadığı "Sheriff"i yeniden yollara çıkardı.

Eylül ayında dünya evine girecek olan Şeref, düğün arabası yapmayı düşündüğü otomobili ile balayına gitmeyi hedefliyor.

"Aracı yenileme işi biraz zahmetli oldu"

Otomobilin kullanılamaz halde olduğunu, koltuklarının olmadığını ve motorunun çalışmadığını söyleyen Şeref, şunları anlattı:

"Aracımı orijinal olduğu için aldım. Bana maliyeti hemen hemen 35 bin liraya gelmiş oldu. Aracımı yaptırmak için biraz zor bir süreç geçirdim. Ustalarımızla aracı yenileme işine girmek biraz zahmetli oldu. Maddi ve manevi yönden bizi zorladı ama çok güzel bir iş çıkarmış olduk."

"Çok güzel bir araç haline geldi"

Yusuf Şeref, kovboy filmlerini çok sevdiği için aracına "Sheriff" ismini verdi.

İnsanların otomobiliyle ilgilenmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Şeref, şunları söyledi:

"Aracım çok dikkati çekiyor. Yolda giderken selam verenler, korna çalanlar oluyor, aracımı durduranlar oluyor. İnsanların aracımla ilgili bir şey sorması ayrı bir mutluluk veriyor. Aracı kasabanın 'Sheriff'nden toparlayıp yolların 'Sheriff'i haline getirdik. Çok güzel bir araç haline geldi. 'Sheriff'imiz bize ve Zonguldak'a ait."

Kaynak: AA