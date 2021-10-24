Soğuk hava kendini hissettirmeye; kalorifer ve kombiler de yanmaya başladı.

Yakıt tasarrufunda kalorifer peteklerinin bakımı oldukça önemli.

Su devridaim yapamayınca derece artırılsa da petekler yeteri kadar ısınmıyor.

Bu da faturaya yansıyor.

Petekler yeteri kadar ısınmıyorsa temizlik şart

Tesisat ustası Ahmet Arnıç, "Yüksek derecede yanmalarına rağmen peteklerin üstü yanıyor altı yanmıyorsa bu peteklerin tıkalı olduğu ve bakım zamanının geldiği anlamına geliyor" dedi.

Petek temizliği yaklaşık 1,5 saat sürüyor.

Temizleme işleminin ardından peteklere koruyucu ilaç koyuluyor.

Petekler 2 yılda bir temizlenmeli

Petek temizliğinin 2 yılda bir yapılması gerekiyor. Bu sayede ısı kaybının yüzde 40 önüne geçiliyor, enerjide ise yüzde 30 tasarruf sağlanıyor.

Uzmanlara göre sıcak bir kış geçirmek için petek temizliği şart.