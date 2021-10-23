Hasan Gizli, 1986 yılında TRT'de hizmete başladı. Ankara, Erzurum ve Mersin'de 32 yıl boyunca çalıştı. TRT ailesinde ise muhabir ve TRT Çukurova Haber Müdürü olarak görev yaptı.

63 yaşında olan Hasan Gizli, hastanede tedavi görüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan Gizli için Mersin Akbelen Şehir Mezarlığında tören düzenlendi. Ailesi, yakınları, dostları ve meslektaşları Hasan Gizli'ye son görev için bir aradaydı.

"Çok iyi bir gazeteciydi"

İbrahim Gürkan Sarı, 1986 yılında TRT'ye birlikte başladıklarını söyleyerek, "Çok iyi bir gazeteciydi. Her şeyden önemlisi çok iyi bir insandı. Çok iyi arkadaştı, çok iyi dosttu. Gerçekten geride hem mesleki anlamda hem de dostluklar anlamında çok büyük şeyler bıraktı. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

TRT Çukurova Müdürü Sebahattin Kahraman ise, "TRT adına kaybedilmiş bir değer bunu açık ve net olarak söylemek gerekiyor. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Kurumumuzun, seven dostlarının, ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Çok şey söylemeye gerek yok, bir cümle yeter, iyi bir insandı" dedi.

Hasan Gizli'nin cenazesi kılınan namazının ardından Mersin Akbelen Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası Hasan Gizli sürekli sarı basın kart sahibiydi.