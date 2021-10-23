Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Sağlam, yolda ekip otosu ile seyir halindeyken odun taşımakta güçlük çeken kadını fark etti.

Araçtan inen Sağlam, yaşlı kadına yardım eli uzattı. Polis memuru yaşlı kadına evine kadar eşlik etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedildi.

Haber: Abdurrahman Doğan