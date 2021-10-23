Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Duyarlı polisten yaşlı kadına yardım eli
Yozgat'ta yakacak ihtiyacını karşılamak için etraftan bulduğu odun ve çalı çırpı parçalarını evine taşıyan yaşlı kadına trafik polisi yardım etti.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Sağlam, yolda ekip otosu ile seyir halindeyken odun taşımakta güçlük çeken kadını fark etti.
Araçtan inen Sağlam, yaşlı kadına yardım eli uzattı. Polis memuru yaşlı kadına evine kadar eşlik etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kaydedildi.
Haber: Abdurrahman Doğan
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