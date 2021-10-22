Yanlızbağ Mahallesi'ndeki okulun kullanılmayan tuvalet kuyusuna köpek yavrularının düştüğü ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, ağız kısmını kırıp genişlettikleri kuyuya merdiven yardımıyla inerek köpekleri buradan çıkardı.

Kurtarılan köpek yavruları, genel sağlık kontrolü sonrası, çalışmalar sırasında olay yerinden ayrılmayan annelerine verildi.

Genel sağlık durumları iyi olan 2 köpek yavrusu, daha sonra anneleri tarafından emzirildi.