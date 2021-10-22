Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yavrularının düştüğü kuyunun başından ayrılmadı
Erzincan'da düştükleri kuyuda mahsur kalan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak annelerine teslim edildi.
Yanlızbağ Mahallesi'ndeki okulun kullanılmayan tuvalet kuyusuna köpek yavrularının düştüğü ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, ağız kısmını kırıp genişlettikleri kuyuya merdiven yardımıyla inerek köpekleri buradan çıkardı.
Kurtarılan köpek yavruları, genel sağlık kontrolü sonrası, çalışmalar sırasında olay yerinden ayrılmayan annelerine verildi.
Genel sağlık durumları iyi olan 2 köpek yavrusu, daha sonra anneleri tarafından emzirildi.
Etiketler: Erzincan
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