Gökyüzü rengarenk, havadakiler için ayrı bir seyir var. Burası paraşüt tutkunlarının merkezi Babadağ. 21. kez düzenenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde dünyanın birçok yerinden gelen pilot manzaranın keyfini çıkardı.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, iyi, orta ve düşük seviyede pilotların festival için geldiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Şöyle bir anlamı var bizim için ekim ayının ortasına doğru sezon biterken Ölüdeniz'de sezonu uzatmak için büyük katkısı var. Aynı zamanda sporun dünyada ve Türkiye'de gelişimine katkısı sağlayabilecek ilginç denemelerin çalışmaların mecrası burası. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bütün sporculara oyunlar boyunca pistlerimizi ücretsiz açtık. Amacımız Babadağ gibi cevheri olan ülkede burda uçarak tanıtımını sağlamak."

60 ülkeden 2 bine yakın akrobasi pilotu Babadağ'dan Fethiye semalarına süzüldü. Festival, 24 Ekim'de sona erecek.

Kamera: Altan Ayhan